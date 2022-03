ICC Women’s World Cup 2022: ಭಾರತ 134ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್

ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನೂಯಿ: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 36.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 134 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಬೇ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಗರಿಷ್ಠ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 33, ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ 20 ಹಾಗೂ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ (1), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (0) ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಾ ರಾಣಾ (0) ಪ್ರಭಾವಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಚಾರ್ಲಟ್ ಡೀನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾರಕವಾಗಿ ಕಾಡಿದರು.



