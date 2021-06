IND vs NZ WTC Final: 5ನೇ ದಿನವೂ ಮಳೆಯದ್ದೇ ಆಟ, ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದ ದಿನದಾಟ

ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್‌: ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಿಂದಲೂ ವಿಘ್ನವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ 5ನೇ ದಿನದಾಟವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಡವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಡುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ 101 ರನ್‌ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 116 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 217 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. 31 ರನ್‌ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಕೈಲ್‌ ಜೆಮಿಸನ್‌ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಿದ್ದರು.

Hello and welcome to Day 5 of the #WTC21 Final. It's been a super chilly and cloudy morning so far. pic.twitter.com/cLrANOOVlO

— BCCI (@BCCI) June 22, 2021