ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ | ಡಿಯೋಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 18:16 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 18:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketWPL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT