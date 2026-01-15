<p><strong>ನವಿ ಮುಂಬೈ:</strong> ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ (ಔಟಾಗದೇ 64;39ಎ, 4x12) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಯು.ಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪಡೆ ಕೊನೆಗೂ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ನ್ಯಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (65, 43 ಎಸೆತ) ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 161 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (25;26ಎ) ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ನವಗಿರೆ (10) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 42 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರದ ಮೂರು ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಪಾಲಾದವು. </p>.<p>ಫೋಬಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ (25;22ಎ) ಮತ್ತು ಹರ್ಲೀನ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 73 (49ಎ) ರನ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಹರ್ಲೀನ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕ್ಲೊಯೆ ಟ್ರಯಾನ್ (ಔಟಾಗದೇ 27;11ಎ) ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರ ಪೂರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ (36, 33 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಜಿ. ಕಮಲಿನಿ (5, 12ಎ) ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ತಂಡ 10 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದರು. ಕೊನೆಯ 10 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ 107 ರನ್ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ (ಔಟಾಗದೇ 32, 20ಎ, 4x5) ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ 85 ರನ್ (45 ಎಸೆತ) ಸೇರಿಸಿ ತಂಡ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> </p><p><strong>ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್:</strong> 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ 161 (ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ 38, ನ್ಯಾಟ್ ಶಿವರ್–ಬ್ರಂಟ್ 65, ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟಾಗದೇ 32; ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ 25ಕ್ಕೆ1, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ 26ಕ್ಕೆ1). </p><p><strong>ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್:</strong> 18.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 162 (ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 25, ಫೋಬಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ 25, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಔಟಾಗದೇ 64, ಕ್ರೊಯೆ ಟ್ರಯಾನ್ ಔಟಾಗದೇ 27; ನ್ಯಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ 28ಕ್ಕೆ 2). </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>