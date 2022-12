IND vs BAN 1st Test: ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟಿಲು!

ಚತ್ತೊಗ್ರಾಮ್: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 513 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 102 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 272 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ 241 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

Stumps on Day 4⃣ of the first #BANvIND Test!#TeamIndia need four more wickets on the final day👌👌

Bangladesh 272-6 at the end of day's play.

Scorecard ▶️ https://t.co/GUHODOYOh9 pic.twitter.com/wePAqvR70y

— BCCI (@BCCI) December 17, 2022