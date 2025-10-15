<p><strong>ಮಡಗಾಂವ್</strong>: ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ 1–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ 2027ರ ಪ್ರಧಾನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕೊರಿಯಾ ಮೂಲದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಸಾಂಗ್ ಉಯಿ ಯಂಗ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಿಂಗಪುರ ತಂಡವು ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. </p>.<p>ಅ.9ರಂದು ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಲೆಗ್ನ ಪಂದ್ಯ 1-1ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಲಿಯನ್ಜುವಾಲಾ ಛಾಂಗ್ಟೆ 14ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, 44ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಗೋಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರದ ವೇಳೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸ್ಕೋರ್ 1–1 ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, 58ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>