ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

VIDEO: ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಂದೆ ಲುಂಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ಡೈಲಾಗ್‌ ಹೇಳಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಟ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌

ನಟ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌

ಚಿತ್ರ: ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ರಿಷಬ್: ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಬಿಗ್‌ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ರಿಷಬ್: ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏಕಪರದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜೀವತುಂಬಿದ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಸಿನಿಮಾ!
ಏಕಪರದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜೀವತುಂಬಿದ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಸಿನಿಮಾ!
kannada movieRishab ShettykantaraAmitab Bacchan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT