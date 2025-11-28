ಚುರುಮುರಿ: ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ!

<p>‘ರೀ... ಈ ರಾಜಕೀಯದೋರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಯಾಕನ್ನಲ್ಲ?’ ಮಡದಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡುತ್ತ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ಕಾಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕು. ಕತ್ತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತಾ?’ ಎಂದೆ ನಾನು. ನನಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಆದ್ರೂ ಕುದುರೆ ಸಾಕೋದು ಬಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅವಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು, ಹುರುಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬೆನ್ನು <br>ಉಜ್ಜಬೇಕು, ಬಾಲ ನೀವಬೇಕು... ಕತ್ತೆಗಳು ಹಂಗಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಓಡ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೇಯ್ಕಂಡು <br>ಬರ್ತವೆ...’</p>.<p>‘ನೀ ಹೇಳೋದೂ ನಿಜ ಅನ್ನು. ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಲಾಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅವು ಲಾಯಲ್ಲಾಗಿರಲ್ಲ. ರೆಸಾರ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತವೆ...’</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ ಕುದುರೆಗೆ ₹50 ಕೋಟಿನಂತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ರೇಟು?’ ಮಡದಿಗೆ ಕುತೂಹಲ.</p>.<p>‘ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೇಟಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟು...’</p>.<p>‘ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಕುದುರೆಗಳಾ?’</p>.<p>‘ಹೌದು, ಅವಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವು ಚಾ ಕುಡಿಯಾಕೇ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?’</p>.<p>‘ಗೊತ್ತಾತು ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಕುದುರೆಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನನೂ ಕೇಳ್ತಾವಂತೆ?’ ಮಡದಿ ನಕ್ಕಳು.</p>.<p>‘ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನನೂ ಕೇಳ್ತವೆ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಮರೀದಂಗೆ ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೇನೂ ಕೊಡ್ತವೆ...’</p>.<p>‘ಹ್ಞಾ... ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆನಪಾತು... ನೀವು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರಿ, ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ?’</p>.<p>‘ಖಂಡಿತ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ...’ ನನ್ನ ಮಾತಿನ್ನೂ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ... ಕೈಲಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪನ್ನು ಟೀಫಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯತ್ತ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋದಳು ಮಡದಿ. ನಾನು ಪಿಟಿಕ್ಕನ್ನಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>