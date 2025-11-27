ಚುರುಮುರಿ: ಅಗೋಚರ ಹೈಕಮಾಂಡ್!

<p>‘ಯಾರು ತಾವು?’ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸಿದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಎದ್ದ ಮುದ್ದಣ್ಣ. </p>.<p>‘ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್’ ಆಕರ್ಷಕ ಧ್ವನಿ ಗರ್ಜಿಸಿತು. </p>.<p>‘ಧ್ವನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಹವೆಲ್ಲಿ?’ ಕೇಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಮುದ್ದಣ್ಣ. </p>.<p>‘ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ?’ ನುಲಿಯಿತು ಹೈಕಮಾಂಡ್. </p>.<p>‘ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದವು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ನೆನಪಿಸಬೇಕೇ?’ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಧ್ವನಿ ಗಡುಸಾಗತೊಡಗಿತು. </p>.<p>‘ಏಕೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬಿರುಸಾಗುತ್ತಿದೆ…’ </p>.<p>‘ನನ್ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ’ </p>.<p>‘ಎಲ್ಲರೆದುರು ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ’ ಕೇಳಿತು ಹೈಕಮಾಂಡ್.</p>.<p>‘ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದವರು ನೀವು’. </p>.<p>‘ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ. ನಾನು ನಿರಾಕಾರ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ’ ಅಸಹಾಯಕ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು ಹೈಕಮಾಂಡ್. </p>.<p>‘ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು’ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಕೆರಳಿದ. </p>.<p>‘ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅವರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ’. </p>.<p>‘ನಿಮಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡೇ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ’. </p>.<p>ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ‘ನನಗಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿತು. </p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ್ದಾದರೂ ಇನ್ನೇನು, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಕ್ಕ ಮುದ್ದಣ್ಣ. </p>.<p>‘ನಾನು ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳಿದ್ದು’ ಎಂದು ಮೌನವಾಯಿತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಧ್ವನಿ!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>