<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಂಘಟಿತ ಆಟ ಆಡಿದ ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ‘ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಪ್’ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 100–65ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. ಸುಮಂತ್ (23 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಶಶಾಂಕ್ (19 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಅವರು ಓರಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸುತ್ತಿನ ಇತರೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಇಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 93–55ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ; ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತಂಡ 76–41ರಿಂದ ಸಹಕಾರನಗರ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ಸದರ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯೂಸ್ ತಂಡ 78–59ರಿಂದ ಜೆಎಸ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಎಂಎನ್ಕೆ ರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡ 70–62ರಿಂದ ದೇವಾಂಗ ಯೂನಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ; ವಿವೇಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ 74–54 ರಿಂದ ಹೂಪ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡ 77–74ರಿಂದ ಬಿಸಿವೈಎ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ 80–62ರಿಂದ ರಾಜಮಹಲ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>