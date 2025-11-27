<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್) ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಒಲಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. </p>.<p>ಒಟ್ಟು 277 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 194 ಮತ್ತು 83 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವು ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. </p>.<p>ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹ 6.15 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (₹ 3.5ಕೋಟಿ), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (₹ 2.75 ಕೋಟಿ), ಎಲಿಸ್ ಪೆರಿ (₹ 2 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ (₹ 60 ಲಕ್ಷ ) ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಒಟ್ಟು ₹ 8.85 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ತನ್ನ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮಧ್ಯಮವೇಗಿ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡದಿವೆ. </p>.<p>ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೇರ್, ನ್ಯಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೇಯಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. </p>.<p>ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಾಢ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹ 9 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಆರ್ಟಿಎಂ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>