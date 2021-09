ಪೋರ್ಚುಗಲ್: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ನೂತನ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಇರಾನ್‌ನ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಅಲಿ ದಾಯಿ (109 ಗೋಲು) ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ‘ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್‘

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ದಾಖಲೆಯ 110ನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ronaldo doing what he does best, is a real treat to watch. #Cristiano #Ronaldo pic.twitter.com/gt5gGamdD2

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲು ನೆರವಾದರು. 89ನೇ ನಿಮಿಷ ಹಾಗೂ ಇಂಜುರಿ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮಿಂಚಿನ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

36ರ ಹರೆಯದ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜ್ಯುವೆಂಟಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು.

2 last minute goals. This is why he proves to be the GOAT. Breaking record after record. Surprising me more and more. It will never repeat #ronaldo pic.twitter.com/1mUru4kddX

— zakFC (@iamzakarianur) September 1, 2021