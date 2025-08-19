ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಶಟಲ್‌ಗೆ ಪುಕ್ಕಗಳ ಕೊರತೆ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ಬಳಕೆಯೇ ಕಾರಣ

ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:16 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:16 IST
‘ಶೆಟಲ್‌ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಕ್ರೀಡೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ’
– ಪುಲ್ಲೇಲ ಗೋಪಿಚಂದ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

