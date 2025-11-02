ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ: ಮಾನಸಿ, ರೌನಕ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಸತೀಶ್‌ಗೆ ಸುಲಭ ಜಯ; ರೋಹನ್, ಅಸ್ಮಿತಾ ಫೈನಲ್‌ಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
