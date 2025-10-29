ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ: ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತರಿಗೆ ಆಘಾತ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ. ಗೌಡ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾದ ‘ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್– 2025’ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದರು. </p>.<p>ಉರ್ವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗೌತಮ್ ವಾಲಿಯಾ 21–18, 21–16ರಿಂದ ಹೇಮಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಶಿವಾಂಶ್ 21–13, 21–10ರಿಂದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಇರ್ವಿನ್ ಅರೋಕಿಯಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 15–21, 21–19, 21–16ರಿಂದ ಮನೀಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಂಶ್ ನೇಗಿ 21–14, 21–10ರಿಂದ ಶ್ರವಂತ್ ಸಾಯಿ ಸೂರಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆದಿತ್ಯ ದಿವಾಕರ್, ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೋನವಾನ್ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿದರು. ಆದಿತ್ಯ 21–13, 21–16ರಿಂದ ಅಥರ್ವ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ; ಪ್ರಜ್ವಲ್ 21–18, 21–9ರಿಂದ ಹರ್ಷನ್ ತಡಿಪರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಹತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತನ್ಮೊಯ್ ಬಿಕಾಶ್ ಬೋರುವಾ16–21, 22–20, 21–9ರಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<p>11ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ನವೀನ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಚಿರಾಗ್ ಸೇತ್ ಎದುರು ವಾಕ್ಓವರ್ ಪಡೆದರು. 12ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸಲಾರ್ 21–15, 21–12ರಿಂದ ವರ್ಷಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು; 13ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶಿಖರ್ ರಲ್ಲನ್ 21–16, 21–18ರಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಚಾಮ್ಲೆ ಎದುರು; 14ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಖಿಲ್ ರಾವ್ ಸೂರ್ಯನೇನಿ 21-13, 21-15 ದಿಶಾಂತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಎದುರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಸುಬ್ಬುರಾಜ್ 21–18, 13–21, 21–12ರಿಂದ ತನೀಶಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ; ಆಯುಷಿ ಭಟ್ 21–4, 21–12ರಿಂದ ನಂದಿನಿ ಎಸ್. ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>