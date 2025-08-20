ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್‌: ತನ್ವಿ, ಉನ್ನತಿ, ವೆನ್ನಾಲ ಆಕರ್ಷಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ, ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಹಾಗೂ ಡಬಲ್ಸ್ ತಾರೆಗಳಾದ ಭಾರ್ಗವ್ ರಾಮ್ ಅರಿಗೆಲ– ವಿಶ್ವ ತೇಜ್ ಗೊಬ್ಬುರು ಅವರು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಅ. 6ರಿಂದ 19ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ವೆನ್ನಾಲ ಕಲಗೊಟ್ಲ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾಶ್ರೀ ಅವರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು 2008ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗುವಾಹಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅ.6ರಿಂದ 11ರ ವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ (ಸುಹಾಂದಿನಾತ ಕಪ್) ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅ.13ರಿಂದ 19ರ ವರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ 25 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಎಐ) ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ:</p>.<p>ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಬಾಲಕರು: ರೌನಕ್ ಚವ್ಹಾಣ್, ಜ್ಞಾನ ದತ್ತು ಟಿ.ಟಿ., ಲಾಲ್ತಜುಯಾಲ ಎಚ್., ಸೂರ್ಯಾಕ್ಷ್ ರಾವತ್. ಬಾಲಕಿಯರು: ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ, ವೆನ್ನಾಲ ಕಲಗೊಟ್ಲ, ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶ್ರೀ ಎಸ್.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್: ಬಾಲಕರು: ಸುಮಿತ್ ಎ.ಆರ್. –ಭವ್ಯಾ ಛಬ್ರಾ, ಭಾರ್ಗವ್ ರಾಮ್ ಅರಿಗೆಲ– ವಿಶ್ವ ತೇಜ್ ಗೊಬ್ಬುರು, ವಿಷ್ಣು ಕೇಧಾರ್ ಕೋಡೆ– ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣನ್. ಬಾಲಕಿಯರು: ವೆನ್ನಾಲ ಕಲಗೊಟ್ಟ– ರೇಷಿಕಾ ಯು., ಗಾಯತ್ರಿ ರಾವತ್– ಮಾನಸಾ ರಾವತ್, ಅನನ್ಯಾ ಬಿಷ್ಟ್– ಏಂಜಲ್ ಪುನೆರಾ.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಭವ್ಯಾ ಛಾಬ್ರಾ– ವಿಶಾಖ ಟಿ., ಲಾಲರಾಮ್ಸಂಗಾ ಸಿ. –ತಾರಿಣಿ ಸೂರಿ, ವಿಷ್ಣು ಕೇಧಾರ್ ಕೋಡೆ– ಕೀರ್ತಿ ಮಂಚಾಲ, ವಂಶ್ ದೇವ್– ಡಿಯಾಂಕಾ ವಾಲ್ಡಿಯಾ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>