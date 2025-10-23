ಗುರುವಾರ, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ: ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:31 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಚಿನ್ನ ಎಗರಿಸಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಧನ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಚಿನ್ನ ಎಗರಿಸಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಧನ!
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಚಿನ್ನ ಎಗರಿಸಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಧನ!
Accidentchikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT