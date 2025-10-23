ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌: ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರೇಡರ್ಗಳಾದ ಆಕಾಶ್ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಅಲಿರೆಜಾ ಮಿರ್ಜೈಯನ್ ಅವರ ‘ಸೂಪರ್ ಟೆನ್’ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ಗುರುವಾರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 54–26ರಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11ನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 22 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿ, ಪ್ಲೇ ಆಫ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. </p>.<p>ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚುರುಕಿನ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 36–7 ಅಂಕಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿ ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಬುಲ್ಸ್ ಪರ ಅನುಭವಿ ರೇಟರ್ ಆಕಾಶ್ 11 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಲಿರೆಜಾ 10 ಅಂಕ ತಂದಿತ್ತರು. ಡಿಫೆಂಡರ್ ಸಂಜಯ್ ಧುಲ್ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಮಲಿಕ್ ‘ಹೈಫೈ’ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಶ್ರೀಧರ ಆನಂದ ಕದಂ (8) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ತಂಡವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>