ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌: ಸಾತ್ವಿಕ್‌–ಚಿರಾಗ್‌ ಜೋಡಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್</strong>: ಭಾರತದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಜೋಡಿ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ 32ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿಯು 18-21, 20-22ರಿಂದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾನ್ ಅರ್ಡಿಯಾಂಟೊ– ರಹಮತ್ ಹಿದಾಯತ್ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮಣಿದರು. 2022 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. 18 ವರ್ಷದ ಹೂಡಾ 14–21, 11–21ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ವಾಂಗ್ ಝಿಯಿ (ಚೀನಾ) ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ತೆರೆಬಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೂಡಾ 11-21, 21-13, 21-16ರಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಲೆಟ್ಶಾನಾ ಕರುಪತೇವನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಅನುಪಮಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಮೋಲ್ ಖಾರ್ಬ್ ಅವರೂ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅನುಪಮಾ 15-21, 11-21ರಿಂದ ಚೀನಾದ ಹಾನ್ ಯುಯೆ ವಿರುದ್ಧ; ಖಾರ್ಬ್ 15-21, 9-21ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೋತು ಹೊರನಡೆದರು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 19-21, 19-21 ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಕೋಕಿ ವತಾನಬೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡರು. ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು.</p>