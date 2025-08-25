ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

‍ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಚಾಂಪಿಯನ್‌; ಬೆಂಗಳೂರು ರನ್ನರ್ ಅಪ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:07 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಚಿತ್ರಾ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ರೀತಿ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ
18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಚಿತ್ರಾ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ರೀತಿ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ
athletic

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT