ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುಟಿದೇಳುವ ತವಕ

<p><strong>ಹೋಬಾರ್ಟ್</strong>: ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ ದಯನೀಯ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ, ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಪುಟಿದೇಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಹಾಕಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವೂ ಕಣದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ರೂರ್ಕೆಲಾ ಲೆಗ್ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಯಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಲೆಗ್ ನಂತರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಬರುವ ಎಫ್ಐಎಚ್ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಬಳಿಕ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಲೋಪಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸದವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಶನಿವಾರ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಭಾನುವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಫೆ. 24ರಂದು ಮರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವನ್ನು, 25ರಂದು ಮರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪೇನ್ – ಭಾರತ ತಂಡಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಎರಡರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸಬರ ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮನ್ದೀಪ್ ಲಾಕ್ರಾ ಮತ್ತು ಮನ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ರೂರ್ಕೆಲಾ ಲೆಗ್ ವೇಳೆ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನಂಥ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಗೈರು ಕಾಡಲಿರುವುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರ ಗೈರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶ ತಂಡದ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒದಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವದೊಡನೆ ಆಡಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅನುಭವಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಂಗದ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹುಂಡಲ್, ಆದಿತ್ಯ ಲಾಲಗೆ ಸಹ ಮುಂಚೂಣಿ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ತೋರಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ:</strong> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ.</p>