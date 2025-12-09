<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ FIA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಫಾರ್ಮುಲಾ-4 ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫಿನಾಲೆ (F4IC) ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಹಾಗೂ 14ರಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>ಕೀನ್ಯಾದ ರೇಸರ್ ಶೇನ್ ಚಂದಾರಿಯಾ (ಚೆನ್ನೈ ಟರ್ಬೊ ರೈಡರ್ಸ್) 158 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫ್ರೆಂಚ್ ಚಾಲಕ ಸಾಚೆಲ್ ರೊಟ್ಗೆ (ಕಿಚ್ಚಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು) 134 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಚೆಲ್ ಅವರು, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಈಗ ಫಿನಾಲೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಶಾನ್ ಮಾದೇಶ್ (ಕೊಲ್ಕತಾ ರಾಯಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್) 127 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು ಶೇನ್ ಮತ್ತು ಸಾಚೆಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಎಫ್-1 ರೇಸ್ನಿಂದ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ.ಎಫ್–1: ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಪೋಲ್ ಪೋಸಿಷನ್.<p>ಸಾಯಿ ಶಿವ ಶಂಕರನ್ (ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಮನ್ಸ್ ದೆಹಲಿ), ಘಾಜಿ ಮೊಟ್ಲೆಕರ್ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಯಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್), ಮತ್ತು ಲುವಿವೆ ಸಂಬುಡ್ಲಾ (ಗೋವಾ ಏಸಸ್ ಜೆಎ ರೇಸಿಂಗ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಾಲಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮದ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವೇಗದ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಜೋನ್ಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿವಲ್ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>