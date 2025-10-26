ಕುಸ್ತಿ: ಹನ್ಸಿಕಾ, ಸಾರಿಕಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ

<p><strong>ನೋವಿಸಾದ್, ಸರ್ಬಿಯಾ :</strong> ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾದ ಹನ್ಸಿಕಾ ಲಂಬಾ ಮತ್ತು ಸಾರಿಕಾ ಮಲಿಕ್ ಅವರು 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>53 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ಸಿಕಾ 0–4ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಹರುನಾ ಮೊರಿಕಾವಾ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. 59 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಕಾ ಅವರು ಜಪಾನ್ನ ರುಕಾ ನಟಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾದರು. </p>.<p>ನಿಶು (55 ಕೆಜಿ), ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ (57 ಕೆಜಿ), ಪುಲ್ಕಿತ್ (65 ಕೆಜಿ), ಸೃಷ್ಟಿ (68 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಮಲಿಕ್ (76 ಕೆಜಿ) ಈ ಮೊದಲು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಂದರ್ (74 ಕೆಜಿ) 2-8 ಅಂತರದಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಯೋಶಿನೋಸುಕೆ ಅಯೋಯಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಚಿನ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>