ಹಾಕಿ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ

<p><strong>ರಾಜಗೀರ್:</strong> ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 29) ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು www.ticketgenie.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು 'ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ' ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಕಜಾಕಸ್ತಾನ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಕೊರಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಚೀನಾ ಎದುರು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>