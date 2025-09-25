Hockey India League: ಹೆಂಡರ್ಸನ್‌ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಲಿಯಾಮ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಹೀರೊ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ (ಎಚ್ಐಎಲ್) ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹42 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದರು. ವೇದಾಂತ ಕಳಿಂಗ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತನ್ನ ಪಾಲುಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿವೇಕ್ ಲಾಕ್ರಾ ಮತ್ತು ಅದ್ರೋಹಿತ್ ಎಕ್ಕಾ ಕೂಡ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ₹2 ಲಕ್ಷದ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹದಿಹರೆಯದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಲಾಕ್ರಾ ₹23 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರಾಚಿ ರಾರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಾಲಾದರು. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಎಕ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುಮಾಡು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ₹11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೇತನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಡಚ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರ ಸ್ಯಾಂಡರ್ ಡಿ ವಿಯ್ನ್ ಅವರು ₹36 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಪಾಲಾದರು. </p>.<p>ಅನುಭವಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಫ್ಲಿಕರ್ ರೂಪಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಜಿ ಪೈಪರ್ಸ್ ತಂಡವು ₹12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ರೂಪಿಂದರ್ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಯುಪಿ ರುದ್ರಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್, ಇದರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಬರುವವರೆಗೆ ಎಚ್ಐಎಲ್ ಇದರ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>