ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಬಾರಿ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡ, ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 44–45, 45–30, 45–33 ರಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಿಶ್ರ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 45–35, 45–35 ರಿಂದ ಚೀನಾ ತೈಪಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಕೊರಿಯಾ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಭಾರತ ತಂಡ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ರೂಪಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>