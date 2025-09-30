ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ: ಭಾರತ ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಕೆನ್ಬೆರಾ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ):</strong> ಇಶಿಕಾ ಗಳಿಸಿದ ಅವಳಿ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆನ್ಬೆರಾ ಚಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಜಯ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ ಪ್ರವಾದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುವಾರ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಇಶಿಕಾ ಪಂದ್ಯದ 13 ಮತ್ತು 39ನೇ ನಿಮಿಷ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಸೋನಮ್ 27ನೇ ನಿಮಿಷ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. 11ನೇ ನಿಮಿಷ ಗೋಲುಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆನ್ಬೆರಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೊವೊಮಿ ಇವಾನ್ಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>