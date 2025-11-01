ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ‘ಗೋಡೆ’ ಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ಫ್ರೆಡರಿಕ್

ಮ್ಯೂನಿಕ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ ಅಸ್ತಂಗತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯ ಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾದರಗಳು ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದವು. ತತ್ವನಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಫೆಡರೇಷನ್‌ಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಬೇಡಿರಲಿಲ್ಲ.
–ಎಂ.ಪಿ. ಗಣೇಶ್, ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ
Indian Hockey Teamhockey indiagoalkeeper

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT