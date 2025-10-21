ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಸೇನ್‌

<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್:</strong> ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. </p>.<p>24 ವರ್ಷದ ಸೇನ್, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ 32ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7-21, 16-21ರಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ನ್ಹಾಟ್ ನುಯೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರದೆ ಸೋಲುಂಡರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಸೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವದ 16ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅವರು, 29ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ನುಯೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಅಲ್ಮೋರಾದ ಈ ಆಟಗಾರ ಕಳೆದ ವಾರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನ್ ಅವರು ನುಯೆನ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಗೇಮ್ಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಟಗಾರ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ನುಯೆನ್ ಅವರ ನಿಖರ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾದ ಸೇನ್, ಪದೇ ಪದೇ ವೈಡ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಜಪಾನ್ನ ಕೋಕಿ ವತಾನಬೆ ವಿರುದ್ಧ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಖಾರ್ಬ್, ಅನುಪಮಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>