ಶೋಧ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವ: ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿಯಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಎನ್ಎಸ್ಬಿ) ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಸದಸ್ಯರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ವಿ.ಸೋಮನಾಥನ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಿ ರಂಜನ್ ರಾವ್) ಅವರೂ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹರಿರಂಜನ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 2026ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ (ಸರ್ಚ್ ಕಂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ) ರಚಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜೇತರಿಬ್ಬರು ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥನ್ ಅವರು ಈಗಿನ ಹುದ್ದೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.</p>