<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಂಪಲ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಭವಿಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಭಾರತ ಈಜು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಜು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಓಪನ್ ವಾಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. </p>.<p>ನಗರದ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ 1 ಕಿಮೀ ಗುಂಪು 1ರಲ್ಲಿ ಭವಿಕ್ ಮೊದಲಿಗರಾದರು. ಬಾಲಕರ 1 ಕಿಮೀ ಗುಂಪು 5ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನುಜ್ ಮತ್ತು ಶಾನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. </p>.<p><strong>ಮೊದಲ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು</strong></p><p><strong>ಪುರುಷರ 10 ಕಿಮೀ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ</strong>: ಕುಶಾಗ್ರ ರಾವತ್ (ದೆಹಲಿ)–1. ಕಾಲ: 2 ಗಂಟೆ 26:13ನಿಮಿಷ, ಅದ್ವೈತ್ ಪಾಗೆ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)–2, ಅಲೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ರೇಗೊ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3</p><p><strong>ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಕಿಮೀ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ</strong>: ಡಿಂಪಲ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಎಂ ಗೌಡ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1. ಕಾಲ: 2 ಗಂಟೆ 36:52ನಿ, ಖುಷಿಕಾ ಆರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ವೃತ್ತಿ ಅಗರವಾಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ)–3</p><p><strong>ಬಾಲಕರ 5 ಕಿಮೀ ಗುಂಪು 3</strong>: ಕಬಿಲನ್ ತಮಿಳ್ಸೆಲ್ವನ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)–1. ಕಾಲ: 1 ಗಂಟೆ 16:3ನಿ, ದಕ್ಷ್ ಪ್ರಸಾದ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಆರವ್ ಜೆ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3</p><p><strong>ಬಾಲಕಿಯರ 5 ಕಿಮೀ ಗುಂಪು 3:</strong> ನೇನ್ಯಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)–1. ಕಾಲ: 1 ಗಂಟೆ 23:33 ನಿ, ಸೈನಾ ಪಾಂಚೋಲಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)–2, ಸಹನಶ್ರೀ ಡಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3</p><p><strong>ಬಾಲಕರ 1 ಕಿಮೀ ಗುಂಪು 5:</strong> ಭವಿಕ್ ಅಗರವಾಲ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1. ಕಾಲ: 11:56ನಿ, ಕುಶಾಲ್ ಬಿ ಗೌಡ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ತನುಜ್ ಸುಂದರ್ ತಮಿಳುನಾಡು–3, ಶಾನ್ ಎ.ಆರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3</p><p><strong>ಬಾಲಕಿಯರ 1 ಕಿಮೀ ಗುಂಪು 5:</strong> ನೀಹಾರ ಮಹೇಶ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)–1. ಕಾಲ: 12:23ನಿ, ವಿವಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>