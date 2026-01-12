ಅಂತರ ವಿವಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್: ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ನಿರ್ಮಲಾಗೆ ‘10ಕೆ’ ಚಿನ್ನ

<p><strong>ಮೂಡುಬಿದಿರೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ):</strong> ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ಮಲಾ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದ ಚಿನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ 34 ನಿಮಿಷ 47:20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ತಲುಪಿದರು. ಪುಣೆಯ ಸಾವಿತ್ರಿಭಾಯಿ ಫುಲೆ ವಿವಿಯ ರವೀನಾ ವಿಜಯ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಗುರಿಮುಟ್ಟಲು 34:48.7 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಪಂಜಾಬ್ನ ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿವಿ ಅಂಜಲಿ ದೇವಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು. </p><p>ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪುರುಷರ 10ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದ ಚಿನ್ನ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ವಿವಿಯ ಪಾಲಾಯಿತು. 29 ನಿಮಿಷ 19:46 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಗೌರವ್ ಚಿನ್ನದ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ರೋಹ್ಟಕ್ನ ಎಂ.ಡಿ ವಿವಿಯ ಅವಕಾಶ್ (29:19.91) ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆದಿಕವಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಿವಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸ್ರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ರಾಜಸ್ತಾನದ ಚೂರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿವಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾನೇರ್ನ ಮಹಾರಾಜ್ ಗಂಗಾಸಿಂಗ್ ವಿವಿ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು 5 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. </p><p>‘800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ದೀರ್ಘದೂರ ಓಟದತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿ ಓದಲು ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು’ ಎಂದು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>