ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌: ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ

<p><strong>ಲಿವರ್ಪೂಲ್</strong>: ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪೂಜಾ ರಾಣಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 80 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪದಕಗಳು ಖಚಿತವಾದವು.</p>.<p>34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪೂಜಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಎಮಿಲಿಯಾ ಕೊಟೆರ್ಸ್ಕಾ ಎದುರು 3–2ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿ, 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಮಿಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>80 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಯೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದು, 10 ಮಂದಿ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2014ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಚು ವಿಜೇತ ಪೂಜಾ ಅವರು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಎಮಿಲಿ ಆಸ್ಕ್ವಿತ್ ಅವರ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹಾಗೂ 80+ ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂಪುರ್ ಶೆವೊರಾನ್ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೇರಿದ್ದರು. </p>.<p>ಆದರೆ, ಪುರುಷರ 65 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಅಭಿನಾಷ್ ಜಾಮವಾಲ್ ಅವರು 1–4ರಿಂದ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾಶ ಗುರೂಲಿ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡು ಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ (50 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪುರುಷ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತಾಯಿತು.</p>