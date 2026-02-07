<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವಿಶ್ವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರುದ್ರಾಂಕ್ಷ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟರು. ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬಬೂತಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕರ್ಣಿ ಸಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರುದ್ರಾಂಕ್ಷ್ 251.9 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರುದ್ರಾಂಕ್ಷ್ ಅವರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜುನ್ (250.7) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಶೂಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಸಿಂಗ್ (185.5) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರು (1884.7 ಅಂಕ) ಟೀಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಕಜಾಕಸ್ತಾನ (1879.4) ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ (1877.2) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದವು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಮೂರೂ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಿಮಾಂಶು (250 ಅಂಕ) ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರೆ, ಅನೀಶ್ ಡಿ. (247.9) ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಣವ್ (226.8) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಟೀಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮೂವರು (1887.8 ಅಂಕ) ಚಿನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಜಾಕಸ್ತಾನ (1851.3) ರಜತ ಪದಕ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>