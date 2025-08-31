ಶಾರ್ವಿಲ್‌, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಶಾರ್ವಿಲ್ ಕರಂಬೆಳಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ವಿನಯಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಕವಾಡಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಾಲಕರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವಿಲ್ 9–11, 11–3, 12–10, 9–11, 11–4 ರಿಂದ ಆರ್ಯನ್ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ 12–10, 11–7, 11–4 ರಿಂದ ಅಥರ್ವ ಚೇತನ್ ಮೂರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ, ಶಾರ್ವಿಲ್ 11–4, 11–3, 11–5 ರಿಂದ ಧ್ರುವ್ ಮುಂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ 11–9, 11–9, 11–8ರಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ನಂದನಾ ಬಂಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದಳು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ 11–9, 12–10, 11–3 ರಿಂದ ಸಾನ್ವಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ, ನಂದನಾ 11–9, 5–11, 11–6, 11–8 ರಿಂದ ಸಮನ್ವಿ ಸಂದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>