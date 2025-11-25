<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರನಗರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ‘ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಪ್’ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 60–56ರಿಂದ ಯಂಗ್ ಬುಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳ (31–27) ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಹಕಾರನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೂ, ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕಗಳಿಂದ (4) ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರನಗರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಪುರುಷರು: ಎಂಸಿಎಚ್ಎಸ್ ತಂಡ 63–21ರಿಂದ ಸಿಜೆಸಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ಬಿಸಿವೈಎ ತಂಡ 66–51ರಿಂದ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ಸಹಕಾರನಗರ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡ 69–38ರಿಂದ ಯಂಗ್ಬುಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ವಿವೇಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ 67–37ರಿಂದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡ 73–47ರಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ 59–42ರಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಯ್ಯ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ಸಿನ್ಸಿನಾಟೀಸ್ ಬಿ.ಸಿ. 87–51ರಿಂದ ಎಸ್ಬಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಎಂಎನ್ಕೆ ರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡವು 74–69ರಿಂದ ಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಂಡ 79–18ರಿಂದ ವಿಮಾನಪುರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧ; ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ‘ಎ’ ತಂಡ 65–20ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ; ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡವು 44–25ರಿಂದ ಸಿಜೆಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ರಾಜಮಹಲ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡವು 67–32ರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು 49–45ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>