ವಿಶ್ವ ಆರ್ಚರಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ

<p><strong>ಗ್ವಾಂಗ್ಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ):</strong> ವಿಶ್ವ ಆರ್ಚರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪುರುಷರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕನಸಿನ ಓಟವು ಸೋಮವಾರ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ರಿಷಭ್ ಯಾದವ್, ಅಮನ್ ಸೈನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಫುಗೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೊರಬಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ವರ್ಣ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಬಿಲ್ಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಜಸ್ ದೇವತಾಳೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಫುಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 148–148ರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮಥಿಯಾಸ್ ಫುಲ್ಲರ್ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಶೂಟ್ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಬಿಲ್ಗಾರ 10–9ರಿಂದ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಗಾರ ರಿಷಭ್ ಒಂದು ಅಂಕಗಳಿಂದ (145–146) ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಿಕೋಲಸ್ ಗಿರಾರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ಅಮನ್ 144–147ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಕರ್ಟಿಸ್ ಬ್ರಾಡ್ನಾಕ್ಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>