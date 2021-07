Tokyo Olympics

ಎನೊಶಿಮಾ: ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇಲರ್‌ಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷರ ಸ್ಕಿಫ್ 49ಇಆರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಣಪತಿ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವರುಣ್ ಥಕ್ಕರ್ ಜೋಡಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 17ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.

ಆರನೇ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಒಟ್ಟು 19 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೋಡಿಯು 76 ಅಂಕ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ರೇಸ್ ಹಾಗೂ ಪದಕ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.

#Sailing Update@VarunThakkar100 and KC Ganapathy finish 49er Men Race 06 at 7th spot.

Let's continue to support them with #Cheer4India #Tokyo2020 | #olympics

— SAIMedia (@Media_SAI) July 29, 2021