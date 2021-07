ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌: ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ

ಟೋಕಿಯೊ: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌, ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತುಕಡಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಐಒಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜೀವ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಐಒಎಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.’ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ.’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

*Dear friends, Dear Colleagues,* *We are Happy to inform you about one more Sponsorship which is Confirmed by Adani Group to ioa for the Olympics since our last update to you on 16th July.* *Adani has confirmed to us a good sponsorship association and support for future also. pic.twitter.com/RNq4oG4AZS

— rajeev mehta (@rajeevmehtaioa) July 23, 2021