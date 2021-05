ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋವಿಡ್‌ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬೇಡಿ: ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್‌ ತಡೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಭಾರತ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ರಿಜಿಜು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಪ್ರಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ! ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್‌ ತಡೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬೇಡಿ. ತರಬೇತಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ‘ ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್‌ನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಎಫ್‌ಸಿ ಕಪ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್‌ಸಿ (ಬಿಎಫ್‌ಸಿ) ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಂಡವು ಆಡಬೇಕಿದ್ದ ಈಗಲ್ಸ್ ಎಫ್‌ಸಿ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

See you all in Tokyo during Olympics! My advice again: Never break the Covid-19 protocols of other countries. Focus on training, be careful and stay safe. Will ensure all necessary support to our athletes. All the best and safe journey👍 https://t.co/uzGOMkgBN0

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) May 11, 2021