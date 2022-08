ನವದೆಹಲಿ: ‘ನೀವು ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಪೂಜಾ ಗೆಹಲೋತ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂಜಾ ಗೆಹಲೋತ್‌ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 12–2 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೆಲ್‌ ಲೆಮೊಫಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.

CWG 2022: ಕುಸ್ತಿ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಭರಾಟೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನ

ಬಳಿಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಗೆಹಲೋತ್‌, ‘ದೇಶ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೋದಿ, ‘ಪೂಜಾ, ನೀವು ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಲು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಗಾಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Commonwealth Games ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕ: ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ

Pooja, your medal calls for celebrations, not an apology. Your life journey motivates us, your success gladdens us. You are destined for great things ahead…keep shining! ⭐️ https://t.co/qQ4pldn1Ff

— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2022