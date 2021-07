Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಣಿಕಾ ಬಾತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ಕಮಲ್ ಜೋಡಿ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪದಕದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ, ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತರಾದ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಲಿನ್ ಯೂನ್-ಜು ಹಾಗೂ ಚೆಂಗ್ ಐ-ಚಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.

ಮೊದಲೆರಡು ಗೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೂ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತದ ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ 11-8, 11-6, 11-5, 11-4ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾದರು.

.@sharathkamal1 and @manikabatra_TT go down to Chinese Taipei's Lin Tin and Cheng Ching in their #TableTennis mixed doubles round of 16 match at #Tokyo2020

Let’s keep our athletes spirits high with #Cheer4India@PMOIndia @ianuragthakur @NisithPramanik @WeAreTeamIndia @ttfitweet

— SAIMedia (@Media_SAI) July 24, 2021