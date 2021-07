Tokyo Olympics | ಹಾಕಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ

ಟೋಕಿಯೊ: ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ಸಿಂಗ್ ಬಳಗವು ಅಮೋಘ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics: ಪದಕ ಬೇಟೆ ಆರಂಭ; ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಚೀನಾ ಶೂಟರ್

ಭಾರತದ ಪರ ಎರಡು ಗೋಲು (26 ಹಾಗೂ 33ನೇ ನಿಮಿಷ) ಬಾರಿಸಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಎನಿಸಿದರು. ಮಗದೊಂದು ಗೋಲು ರೂಪಿಂದರ್ ಪಾಲ್ (10ನೇ ನಿಮಿಷ) ಪಾಲಾಯಿತು.

INDIA BEATS NEW ZEALAND 3-2#MenInBlue start their Olympics campaign in style as they beat the #BlackCaps in a 5-goal thriller. pic.twitter.com/M8vmDdMqYi

— SAIMedia (@Media_SAI) July 24, 2021