Tokyo Olympics | ಬಾಕ್ಸರ್ ಪೂಜಾ ರಾಣಿಗೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಕಂಚು

ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಪದಕದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪೂಜಾ ರಾಣಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪದಕದ ಕನಸು ಕಮರಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಿಡ್ಲ್‌ವೇಟ್ (75 ಕೆ.ಜಿ.) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ರಾಣಿ, ಚೀನಾದ ಚಿಯಾನ್ ಲೀ ವಿರುದ್ಧ 5-0ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಅವರ ಅದೇ ಸಾಧನೆ ಸರಿಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಲವ್ಲಿನಾ ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

💔@PoojaRani gives her best but couldn't get over the line as she goes down against Rio #Olympics 🥉medalist 🇨🇳's Qian Li in Quarterfinals of 75 kg at @Tokyo2020#RingKeBaazigar#boxing#Tokyo2020#Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/hAlLZYmOVz

— Boxing Federation (@BFI_official) July 31, 2021