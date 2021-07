Tokyo Olympics | ಭಾರತದ ಆರ್ಚರಿ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ್ಯ

ಟೋಕಿಯೊ: ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೊರಿಯಾ ಎದುರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಆರ್ಚರಿ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರ್ಚರಿ ಪುರುಷರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಧವ್, ಅತನು ದಾಸ್ ಮತ್ತು ತರುಣದೀಪ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 0-6ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

Indian men’s recurve archery team goes down 0-6 in quarterfinals to South Korea.

