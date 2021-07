ಟೋಕಿಯೊ: 19 ವರ್ಷದ ಯುವ ತಾರೆ ಮನು ಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಾಹಿ ಸರ್ನೋಬತ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ ಕೂಟದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಮನುಗೆ ಅದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

Indian shooters @realmanubhaker and @SarnobatRahi finish qualification round of 25m Pistol with the scores of 582 and 573 respectively.

Stay tuned for more Olympics updates.

— SAIMedia (@Media_SAI) July 30, 2021