Tokyo Olympics | ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ವರುಣ್ ಜೋಡಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಎನೊಶಿಮಾ: ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಪತಿ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವರುಣ್ ಥಕ್ಕರ್ ಜೋಡಿಯು ನಾಲ್ಕು ರೇಸ್‌ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 18ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪುರುಷರ ಸ್ಕಿಫ್ 49ಇಆರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೋಡಿಯು ಮೊದಲ ಮೂರು ರೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 18, 17 ಹಾಗೂ 19ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.

ಎನೊಶಿಮಾ ಹಾಯಿದೋಣಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೋಡಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಡಿಬರಲಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಪದಕ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.

🇮🇳 Sailing duo of @VarunThakkar100 and KC Ganapathy begin the 49er Men Race-2

Watch this space for updates!#sailing #Tokyo2020

Let's continue to support them with #Cheer4India pic.twitter.com/tmKKBuIyqi

— SAIMedia (@Media_SAI) July 28, 2021