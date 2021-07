ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯ ಈಜುಪಟು ಸಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಹೀಟ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸಜನ್, ನಾಲ್ಕನೇಯವರಾಗಿ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದರು.

.@swim_sajan records a time of 1:57.22 in his 200m butterfly heats#swimming#Tokyo2020 #Olympics

— SAIMedia (@Media_SAI) July 26, 2021