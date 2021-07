Tokyo Olympics | ಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಕಮಲ್ 3ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಾಗಿರುವ ಅನುಭವಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಟು ಶರತ್ ಕಮಲ್, ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಟಿಯಾಗೊ ಪೊಲೊನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-11 11-8 11-5 9-11 11-6 11-9ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ | ಭವಾನಿ ದೇವಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಆರಂಭ

ಮೊದಲ ಗೇಮ್‌‍ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ 39 ವರ್ಷದ ಶರತ್, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 49 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

The veteran @sharathkamal1 does it in style as he moves to the Round 3 of the #TableTennis Men's Singles Event. Sharath won 4 games to 2 against Portugal's Apolonia.#Tokyo2020#Cheer4India pic.twitter.com/n7FFOALR7M

— SAIMedia (@Media_SAI) July 26, 2021