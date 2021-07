Tokyo Olympics ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ | ಸುತೀರ್ಥಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ

ಟೋಕಿಯೊ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸುತೀರ್ಥಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುತೀರ್ಥಾ ಅವರು ಪೋರ್ಚಗಲ್‌ನ 42 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಯೂ ಫೂ ವಿರುದ್ಧ 3-11 3-11 5-11 5-11ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

Sutirtha Mukherjee tries her best but goes down to Fu Yu of Portugal. Nevertheless, Sutirtha made her mark in her debut Olympics already! All the best to her going forward 👍#Tokyo2020 #Cheer4India #TableTennis

— SAIMedia (@Media_SAI) July 26, 2021