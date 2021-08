ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್‌ಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಜೀವ್ ರಜಪೂತ್ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪದಕದ ಆಸೆ ಕಮರಿದೆ.

ಅಸಕಾ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ 50 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ 3 ಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ರಜಪೂತ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 21 ಹಾಗೂ 32ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

India's rifle shooters @sanjeevrajput1 and #AishwaryPratapSinghTomar will be in action in the 50m Rifle 3 Positions Men's qualification at the #Tokyo2020 in some time.

Stay tuned for live updates. #Cheer4India pic.twitter.com/0r8Vbf8Gda

— SAIMedia (@Media_SAI) August 2, 2021